"Купили за 70 тысяч гривен": одессит сдавал врагу места дислокации систем ПВО

Задержание осведомителя РФ. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры доказали факт государственной измены, за которую осудили одессита. В ходе расследования установлено, что он собирал и передавал информацию о расположении систем ПВО.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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В ходе расследования установлено, что злоумышленник собирал и передавал информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВСУ, блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области. За это ему заплатили 70 тысяч гривен.

Судебное заседание над агентом РФ. Фото: Одесская областная прокуратура

Во время сбора разведывательной информации он выезжал в различные районы Одессы и пригород областного центра, где осуществлял фото- и видеофиксацию объектов. Осужденный установил и зафиксировал видео базирование средств противовоздушной обороны в Одессе.

Информатора задержали при передаче видеоматериала с дислокацией систем ПВО представителям спецслужб РФ с помощью одного из мессенджеров. В настоящее время он находится под стражей.

Какое наказание ждет госпредательство

За поддержание обвинения прокурорами Одесской областной прокуратуры житель Одессы осужден по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала предателя, который "охотился" на HIMARS и разведывал склады с боеприпасами ВСУ в Одесской области. Фигурантом оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, завербованный врагом после начала полномасштабной агрессии.