Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Купили за 70 тысяч гривен": одессит сдавал врагу места дислокации систем ПВО arrow

"Купили за 70 тысяч гривен": одессит сдавал врагу места дислокации систем ПВО

5 мая 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Купили за 70 тысяч гривен": одессит сдавал врагу места дислокации систем ПВО
Задержание осведомителя РФ. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуроры доказали факт государственной измены, за которую осудили одессита. В ходе расследования установлено, что он собирал и передавал информацию о расположении систем ПВО.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Читайте также:

В ходе расследования установлено, что злоумышленник собирал и передавал информацию о расположении объектов энергетической инфраструктуры, местах дислокации личного состава и военной техники подразделений ВСУ, блокпостов, административных зданий правоохранительных органов и военных объектов в Одессе и области. За это ему заплатили 70 тысяч гривен.

Судебное заседание над агентом РФ. Фото: Одесская областная прокуратура
Судебное заседание над агентом РФ. Фото: Одесская областная прокуратура

Во время сбора разведывательной информации он выезжал в различные районы Одессы и пригород областного центра, где осуществлял фото- и видеофиксацию объектов. Осужденный установил и зафиксировал видео базирование средств противовоздушной обороны в Одессе.

Информатора задержали при передаче видеоматериала с дислокацией систем ПВО представителям спецслужб РФ с помощью одного из мессенджеров. В настоящее время он находится под стражей.

Какое наказание ждет госпредательство

За поддержание обвинения прокурорами Одесской областной прокуратуры житель Одессы осужден по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала предателя, который "охотился" на HIMARS и разведывал склады с боеприпасами ВСУ в Одесской области. Фигурантом оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, завербованный врагом после начала полномасштабной агрессии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас