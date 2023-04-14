Встановив "фотопастки": на Одещині судитимуть російського агента

Затримання агента РФ на гарячому. Фото: gp.gov.ua

На Одещині викрили агента РФ, який фіксував переміщення ЗСУ. Крім того, в нього знайшли незаконні боєприпаси. Прокуратура вже скерувала позов до суду.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, колишній міліціонер був завербований представником російської розвідки для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні Одеської області. Він збирав розвіддані про місця дислокації та рух військової техніки підрозділів ЗСУ, стан обстановки в портах Одеси, Чорноморська та залізничного сполучення.

Щоб виконувати завдання своїх російських кураторів, звинувачений придбав три відеокамери, так звані "фотопастки", які встановив уздовж залізничних колій на передмісті Одеси, для фіксування проїжджаючих вантажних потягів. Камерами в реальному часі передавали дані спецслужбам РФ.

Затримання агента РФ

Слідство затримало агента російської розвідки, який збирав дані про логістичні шляхи Сил оборони на Одещині, під час виконання чергового завдання ворога. У нього були вилучені вибухові речовини та боєприпаси, включаючи 12 тротилових шашок вагою 3,2 кг, детонатори, підривач та протитанкову міну.

Вилучені боєприпаси в агента РФ. Фото: gp.gov.ua

Яке покарання чекає за держзраду

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника одного з районних відділів міліції в Одесі за фактами державної зради та незаконного поводження з вибуховими речовинами та боєприпасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України). Санкції першої статті передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна. Тим часом за незаконне поводження зі зброєю карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.



Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який "полював" на HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ на Одещині. Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії.