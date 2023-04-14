Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Встановив "фотопастки": на Одещині судитимуть російського агента arrow

Встановив "фотопастки": на Одещині судитимуть російського агента

14 квітня 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Встановив "фотопастки": на Одещині судитимуть російського агента
Затримання агента РФ на гарячому. Фото: gp.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині викрили агента РФ, який фіксував переміщення ЗСУ. Крім того, в нього знайшли незаконні боєприпаси. Прокуратура вже скерувала позов до суду. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Читайте також:

За даними слідства, колишній міліціонер був завербований представником російської розвідки для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні Одеської області. Він збирав розвіддані про місця дислокації та рух військової техніки підрозділів ЗСУ, стан обстановки в портах Одеси, Чорноморська та залізничного сполучення.

Щоб виконувати завдання своїх російських кураторів, звинувачений придбав три відеокамери, так звані "фотопастки", які встановив уздовж залізничних колій на передмісті Одеси, для фіксування проїжджаючих вантажних потягів. Камерами в реальному часі передавали дані спецслужбам РФ. 

Затримання агента РФ

Слідство затримало агента російської розвідки, який збирав дані про логістичні шляхи Сил оборони на Одещині, під час виконання чергового завдання ворога. У нього були вилучені вибухові речовини та боєприпаси, включаючи 12 тротилових шашок вагою 3,2 кг, детонатори, підривач та протитанкову міну. 

Вилучені боєприпаси в агента РФ. Фото: gp.gov.ua
Вилучені боєприпаси в агента РФ. Фото: gp.gov.ua

Яке покарання чекає за держзраду

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника одного з районних відділів міліції в Одесі за фактами державної зради та незаконного поводження з вибуховими речовинами та боєприпасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України). Санкції першої статті передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна. Тим часом за незаконне поводження зі зброєю карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який "полював" на HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ на Одещині. Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB