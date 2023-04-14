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Установил "фотоловушки": в Одесской области будут судить российского агента

14 апреля 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Установил "фотоловушки": в Одесской области будут судить российского агента
Задержание агента РФ с поличным. Фото: gp.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области разоблачили агента РФ, который фиксировал перемещение ВСУ. Кроме того, у него обнаружили незаконные боеприпасы. Прокуратура уже направила иск в суд.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, бывший милиционер был завербован представителем российской разведки для проведения разведывательно-взрывной деятельности в регионе Одесской области. Он собирал разведданные о местах дислокации и движении военной техники подразделений ВСУ, состоянии обстановки в портах Одессы, Черноморска и железнодорожного сообщения.

Чтобы выполнять задачи своих российских кураторов, обвиняемый приобрел три видеокамеры, так называемые "фотоловушки", которые установил вдоль железнодорожных путей на пригороде Одессы для фиксирования проезжающих грузовых поездов. Камерами в реальном времени передавали данные спецслужбам РФ.

Задержание агента РФ

Следствие задержало агента российской разведки, собиравшего данные о логистических путях Сил обороны в Одесской области, во время выполнения очередной задачи врага. У него были изъяты взрывчатые вещества и боеприпасы, включая 12 тротиловых шашек весом 3,2 кг, детонаторы, взрыватель и противотанковую мину.

Изъяты боеприпасы у агента РФ. Фото: gp.gov.ua
Изъяты боеприпасы у агента РФ. Фото: gp.gov.ua

Какое наказание ждет госпредательство

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника одного из районных отделов милиции в Одессе по фактам государственной измены и незаконного обращения с взрывчатыми веществами и боеприпасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Санкции первой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненного лишения свободы, за конфискацию имущества. Между тем за незаконное обращение с оружием карается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, СБУ задержала предателя, который "охотился" на HIMARS и разведывал склады с боеприпасами ВСУ в Одесской области. Фигурантом оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, завербованный врагом после начала полномасштабной агрессии.

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