Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 30 липня

Курортний сезон — яка температура води в Одесі сьогодні
Сьогодні, 30 липня, температура повітря в Одесі трохи спаде, а мешканців міста очікують короткочасні дощі із грозою. Вода у морі буде достатньо теплою, аби купатися в ній, не побоюючись застуди.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 30 липня підвищиться ще на один градус. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +25...+26°С.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, а вночі короткочасний дощ із грозою.
Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +27...+29 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вночі буде і короткочасний дощ із грозою.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+22 °C, вдень — від +25 °C до +30 °C. На автошляхах області видимість очікується добра.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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