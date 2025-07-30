Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 30 липня

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 липня, температура повітря в Одесі трохи спаде, а мешканців міста очікують короткочасні дощі із грозою. Вода у морі буде достатньо теплою, аби купатися в ній, не побоюючись застуди.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 30 липня підвищиться ще на один градус. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +25...+26°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, а вночі короткочасний дощ із грозою.

Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +27...+29 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вночі буде і короткочасний дощ із грозою.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+22 °C, вдень — від +25 °C до +30 °C. На автошляхах області видимість очікується добра.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.