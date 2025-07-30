Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 30 июля

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 30 июля, температура воздуха в Одессе немного спадет, а жителей города ожидают кратковременные дожди с грозой. Вода в море будет достаточно теплой, чтобы купаться в ней, не опасаясь простуды.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 30 июля повысится еще на один градус. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +25...+26°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, а ночью кратковременный дождь с грозой.

Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +20...+22 °C, а днем потеплеет до +27...+29 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а ночью будет и кратковременный дождь с грозой.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+22 °C, днем — от +25 °C до +30 °C. На автодорогах области видимость ожидается хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.