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Головна Одеса Курортний сезон під загрозою — вода в морі у Одеси змінилася

Курортний сезон під загрозою — вода в морі у Одеси змінилася

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 05:27
Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 22 липня
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у вівторок, 22 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, а ввечері навіть проллється дощ. Температура води у морі не потеплішає та залишиться досить прохолодною для купання.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 22 липня відчутно не прогріється та залишиться досить прохолодною для купання. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +17...+18°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Лише ввечері проллється короткочасний дощ. Вітер очікується південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 °C, а вдень потеплішає до +28...+30 °C. 

Курортний сезон — чи прогрілася вода у морі в Одесі - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вдень місцями навіть короткочасний дощ із грозою. Вітер буде  південний, 9-14 м/с, місцями під шквал, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, а вдень — від +33 °C до +38 °C. На автошляхах регіону видимість добра.

Курортний сезон — чи прогрілася вода у морі в Одесі - фото 2
Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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