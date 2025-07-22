Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 22 липня

Курортний сезон під загрозою — вода в морі у Одеси змінилася
Сьогодні, у вівторок, 22 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, а ввечері навіть проллється дощ. Температура води у морі не потеплішає та залишиться досить прохолодною для купання.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 22 липня відчутно не прогріється та залишиться досить прохолодною для купання. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +17...+18°С.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Лише ввечері проллється короткочасний дощ. Вітер очікується південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 °C, а вдень потеплішає до +28...+30 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вдень місцями навіть короткочасний дощ із грозою. Вітер буде південний, 9-14 м/с, місцями під шквал, 15-20 м/с.
Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, а вдень — від +33 °C до +38 °C. На автошляхах регіону видимість добра.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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