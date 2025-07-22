Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 22 июля

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, во вторник, 22 июля, в Одессе будет переменная облачность, а вечером даже прольется дождь. Температура воды в море не потеплеет и останется достаточно прохладной для купания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 22 июля ощутимо не прогреется и останется достаточно прохладной для купания. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +17...+18°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков не прогнозируют. Лишь вечером прольется кратковременный дождь. Ветер ожидается южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +21...+23 °C, а днем потеплеет до +28...+30 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а днем местами даже кратковременный дождь с грозой. Ветер будет южный, 9-14 м/с, местами под шквал, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет достигать +18...+23 °C, а днем — от +33 °C до +38 °C. На автодорогах региона видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.