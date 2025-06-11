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Головна Одеса Курортний сезон у розпалі — наскільки прогрілося море в Одесі

Курортний сезон у розпалі — наскільки прогрілося море в Одесі

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Дата публікації: 11 червня 2025 04:57
Прогноз погоди в Одесі на завтра, 11 червня та яку температуру води обіцяють синоптики
Діти в морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у середу, 11 червня, в Одесі очікується мінлива хмарність, ймовірно із невеличким дощем. Однак температура морської води залишиться теплою, тому відпочивальники зможуть насолоджуватися морем та не боятися застуди.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

Температура морської води вже кілька днів поспіль залишається відносно теплою, незважаючи на періодичні дощі. Завтра, 11 червня вона не похолодшає та прогнозується на рівні +19...+20 °C. Тому відпочивальники можуть із комфортом купатися на пляжах, які вже відкриті.

Погода в Одесі

Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, є вирогідність короткочасного дощу. Вітер очікується північно-східний, вдень південний, 7-12 м/с. Повітря в темні часи доби сягатиме +15...+17 °C, однак пізніше потеплішає до +24...+26 °C. 

Погода на Одещині

На Одеську область також очікує мінлива хмарність та короткочасний дощ із грозою. Вітер — північно-східний, вдень південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +12...+17 °C, а в світлі часи доби — від +24 °C до +29 °C. На автошляхах регіону прогнозується добра видимість.

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Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.

погода Одеса Чорне море Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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