Прогноз погоды в Одессе на завтра, 11 июня и какую температуру воды обещают синоптики

Курортный сезон в разгаре — насколько прогрелось море в Одессе
Завтра, в среду, 11 июня, в Одессе ожидается переменная облачность, вероятно с небольшим дождем. Однако температура морской воды останется теплой, поэтому отдыхающие смогут наслаждаться морем и не бояться простуды.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воды
Температура морской воды уже несколько дней подряд остается относительно теплой, несмотря на периодические дожди. Завтра, 11 июня она не похолодает и прогнозируется на уровне +19...+20 °C. Поэтому отдыхающие могут с комфортом купаться на пляжах, которые уже открыты.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе будет переменная облачность, есть вероятность кратковременного дождя. Ветер ожидается северо-восточный, днем южный, 7-12 м/с. Воздух в темное время суток будет достигать +15...+17 °C, однако позже потеплеет до +24...+26 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность и кратковременный дождь с грозой. Ветер — северо-восточный, днем южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +12...+17 °C, а в светлое время суток — от +24 °C до +29 °C. На автодорогах региона прогнозируется хорошая видимость.
Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.
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