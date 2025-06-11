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Главная Одесса Курортный сезон в разгаре — насколько прогрелось море в Одессе

Курортный сезон в разгаре — насколько прогрелось море в Одессе

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Дата публикации 11 июня 2025 04:57
Прогноз погоды в Одессе на завтра, 11 июня и какую температуру воды обещают синоптики
Дети в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в среду, 11 июня, в Одессе ожидается переменная облачность, вероятно с небольшим дождем. Однако температура морской воды останется теплой, поэтому отдыхающие смогут наслаждаться морем и не бояться простуды.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

Температура морской воды уже несколько дней подряд остается относительно теплой, несмотря на периодические дожди. Завтра, 11 июня она не похолодает и прогнозируется на уровне +19...+20 °C. Поэтому отдыхающие могут с комфортом купаться на пляжах, которые уже открыты.

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Погода в Одессе

Завтра в Одессе будет переменная облачность, есть вероятность кратковременного дождя. Ветер ожидается северо-восточный, днем южный, 7-12 м/с. Воздух в темное время суток будет достигать +15...+17 °C, однако позже потеплеет до +24...+26 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и кратковременный дождь с грозой. Ветер — северо-восточный, днем южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +12...+17 °C, а в светлое время суток — от +24 °C до +29 °C. На автодорогах региона прогнозируется хорошая видимость.

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Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.

погода Одесса Черное море Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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