Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди на 7 серпня в Одесі і області

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 серпня, в Одесі все ще буде спекотна погода, а дощі пройдуть лише вночі в області. Вода у морі відчутно не похолодшає, та буде достатньо теплою для купання.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 7 серпня опуститься лише на 1 градус. Вона протягом дня буде триматися на рівні +23...+24°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вітер очікується північний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +29...+31 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вночі місцями короткочасний дощ та гроза із поривами вітру до 15-17 м/с.

Вітер — північний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+22 °C, вдень — від +28 °C до +33 °C. На автошляхах області видимість добра.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.