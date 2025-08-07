Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды на 7 августа в Одессе и области

Курортный сезон в разгаре — насколько прогрелось море в Одессе
Сегодня, 7 августа, в Одессе все еще будет жаркая погода, а дожди пройдут только ночью в области. Вода в море ощутимо не похолодает, и будет достаточно теплой для купания.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воды в море
По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 7 августа опустится лишь на 1 градус. Она в течение дня будет держаться на уровне +23...+24°С.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +20...+22 °C, а днем потеплеет до +29...+31 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность, а ночью местами кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 15-17 м/с.
Ветер — северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+22 °C, днем — от +28 °C до +33 °C. На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.
