Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды на 7 августа в Одессе и области

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 7 августа, в Одессе все еще будет жаркая погода, а дожди пройдут только ночью в области. Вода в море ощутимо не похолодает, и будет достаточно теплой для купания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 7 августа опустится лишь на 1 градус. Она в течение дня будет держаться на уровне +23...+24°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +20...+22 °C, а днем потеплеет до +29...+31 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а ночью местами кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 15-17 м/с.

Ветер — северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+22 °C, днем — от +28 °C до +33 °C. На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

