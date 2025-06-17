Яка температура морської води в Одесі сьогодні, 17 червня - прогноз погоди від синоптиків Гідрометцентру

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у вівторок, 17 червня, в Одесі буде мінлива хмарність а регіоном у другій половині дня пройдуть дощі. Однак температура води у морі не опуститься, тому відпочивальники зможуть наслолдитися купанням у дозволених для цього місцях.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 17 червня не похолодшає, незважаючи на дощі, які пройдуть регіоном. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні від 17 до 18°С. Однак слід пам'ятати про північно-західний вітер та бути обережними, аби не застудитися, виходячи з моря.

Погода в Одесі

Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Повітря вночі сягатиме +16...+18 °C, але вдень потеплішає до +21...+23 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність а у другій половиня доби обіцяють дощі, місцями — і з грозою. Вітер завтра буде північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +26 °C до +31 °C. На автошляхах регіону прогнозується добра видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.