Какая температура морской воды в Одессе сегодня, 17 июня - прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, во вторник, 17 июня, в Одессе будет переменная облачность, а по региону во второй половине дня пройдут дожди. Однако температура воды в море не опустится, поэтому отдыхающие смогут насладиться купанием в разрешенных для этого местах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 17 июня не похолодает, несмотря на дожди, которые пройдут по региону. Она в течение всего дня будет держаться на уровне от 17 до 18°С. Однако следует помнить о северо-западном ветре и быть осторожными, чтобы не простудиться, выходя из моря.

Погода в Одессе

Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Воздух ночью будет достигать +16...+18 °C, но днем потеплеет до +21...+23 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а во второй половине суток обещают дожди, местами — и с грозой. Ветер завтра будет северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, а днем — от +26 °C до +31 °C. На автодорогах региона прогнозируется хорошая видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.