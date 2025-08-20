Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 20 серпня

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 серпня, в Одесі і області прохолодний північно-східний вітер зміниться на південно-західний. Вода у морі не похолодшає, таз алишитьсяд остатньо теплою для купання.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 20 серпня, відчутно не зміниться. Вона протягом всього дня буде на рівні +22...+23°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вітер очікується південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+20 °C, а вдень потеплішає до +25...+27 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер — північний, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +16...+21 °C, вдень — від +24 °C до +29 °C. На автошляхах області видимість добра. Також мешканців регіону попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

