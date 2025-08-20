Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 20 августа

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 20 августа, в Одессе и области прохладный северо-восточный ветер сменится на юго-западный. Вода в море не похолодает, и останется достаточно теплой для купания.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 20 августа, ощутимо не изменится. Она в течение всего дня будет на уровне +22...+23°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +18...+20 °C, а днем потеплеет до +25...+27 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер — северный, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +16...+21 °C, днем — от +24 °C до +29 °C. На автодорогах области видимость хорошая. Также жителей региона предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, в каком году в Украине исчезнут зимы. А также о том, какую погоду обещали синоптики в течение лета 2025 года.