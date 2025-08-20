Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 20 августа

Курортный сезон в Одессе — как прогрелась вода в море
Сегодня, 20 августа, в Одессе и области прохладный северо-восточный ветер сменится на юго-западный. Вода в море не похолодает, и останется достаточно теплой для купания.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воды в море
По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 20 августа, ощутимо не изменится. Она в течение всего дня будет на уровне +22...+23°С.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +18...+20 °C, а днем потеплеет до +25...+27 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер — северный, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +16...+21 °C, днем — от +24 °C до +29 °C. На автодорогах области видимость хорошая. Также жителей региона предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
