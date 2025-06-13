Якою буде температура води в Одесі завтра, 13 червня - прогноз погоди від синоптиків Гідрометцентру

Діти у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у п'ятницю, 13 червня, в Одесі очікується прохолодний вітер, але без опадів. Однак температура води на кілька градусів потеплішала, тому одесити та гості міста зможуть насолодитися купанням у Чорному морі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 13 червня не похолодшає, незважаючи на прохолодний північно-західний вітер. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні від 19 до 20°С. Однак головне — не застудитися, виходячі з неї на повітря.

Погода в Одесі

Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 9-14 м/с. Повітря в темні часи доби сягатиме +14...+16 °C, але вже вдень потеплішає до +23...+25 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер завтра буде північно-західний 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +11...+16 °C, а в світлі часи доби — від +20 °C до +25 °C. На автошляхах регіону прогнозується добра видимість.

Погода на Одещині. Фото: скріншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.