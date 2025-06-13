Какой будет температура воды в Одессе завтра, 13 июня - прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра

Курортный сезон в Одессе — какая температура воды сегодня
Сегодня, в пятницу, 13 июня, в Одессе ожидается прохладный ветер, но без осадков. Однако температура воды на несколько градусов потеплела, поэтому одесситы и гости города смогут насладиться купанием в Черном море.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воды
По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 13 июня не похолодает, несмотря на прохладный северо-западный ветер. Она в течение всего дня будет держаться на уровне от 19 до 20°С. Однако главное — не простудиться, выходя из нее на воздух.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 9-14 м/с. Воздух в темное время суток будет достигать +14...+16 °C, но уже днем потеплеет до +23...+25 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер завтра будет северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +11...+16 °C, а в светлое время суток — от +20 °C до +25 °C. На автодорогах региона прогнозируется хорошая видимость.
Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют достаточно жаркое лето.
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