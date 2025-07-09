Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у середу, 9 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, опади очікуються лише в регіоні. Температура води у морі ще на трохи підвищиться, що має порадувати відпочивальників.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 8 липня не тільки не опуститься, але й підвищиться на один градус. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +21...+22°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +27...+29 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, вдень — від +31 °C до +36 °C, а у прибережній зоні до +27...+29 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Крім того, по регіону завтра очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.