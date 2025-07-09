Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області

Курортний сезон в Одесі — яка температура води у морі
Сьогодні, у середу, 9 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, опади очікуються лише в регіоні. Температура води у морі ще на трохи підвищиться, що має порадувати відпочивальників.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 8 липня не тільки не опуститься, але й підвищиться на один градус. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +21...+22°С.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+22 °C, а вдень потеплішає до +27...+29 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, вдень — від +31 °C до +36 °C, а у прибережній зоні до +27...+29 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
Крім того, по регіону завтра очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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