Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в среду, 9 июля, в Одессе будет переменная облачность, осадки ожидаются только в регионе. Температура воды в море еще на немного повысится, что должно порадовать отдыхающих.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 8 июля не только не опустится, но и повысится на один градус. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +21...+22 °С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер ожидается южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +20...+22 °C, а днем потеплеет до +27...+29 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот из Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +18...+23 °C, днем — от +31 °C до +36 °C, а в прибрежной зоне до +27...+29 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Кроме того, по региону завтра ожидается повышенный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения возгораний в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.