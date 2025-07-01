Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди від синоптиків Гідрометцентру на 1 липня в Одесі

Діти на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у вівторок, 1 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без істотних опадів. Температура води у морі відчутно не опуститься, тому відпочивальники зможуть насолодитися купанням у повній мірі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 1 липня відчутно не опуститься і залишиться приблизно на тому ж рівні, на якому була вчора. Вона протягом всього дня буде від +16 до +17°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+17 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер завтра прогнозують північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +12...+17 °C, вдень — від +25 °C до +30 °C, а місцями і до 34 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Крім того, по регіону завтра очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.