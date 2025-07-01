Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Курортный сезон в Одессе — насколько прогрелась вода в море

Курортный сезон в Одессе — насколько прогрелась вода в море

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 05:57
Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра на 1 июля в Одессе
Дети на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, во вторник, 1 июля, в Одессе будет переменная облачность, однако без существенных осадков. Температура воды в море ощутимо не опустится, поэтому отдыхающие смогут насладиться купанием в полной мере.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 1 июля ощутимо не опустится и останется примерно на том же уровне, на котором была вчера. Она в течение всего дня будет от +16 до +17°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков не прогнозируют. Ветер — северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +15...+17 °C, а днем потеплеет до +26...+28 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность без существенных осадков. Ветер завтра прогнозируют северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +12...+17 °C, днем — от +25 °C до +30 °C, а местами и до 34 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Кроме того, по региону завтра ожидается повышенный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения возгораний в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

None - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

погода Одесса вода Новости Одессы температура
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации