Курортний сезон в Одесі: ціни на відпочинок в Аркадії цього року

Пляж в Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Вікторія Бєккєр Журналіст

Літо в розпалі, і Аркадія традиційно залишається одним із найпопулярніших пляжів Одеси. Щороку сюди приїжджають тисячі людей, щоб відпочити біля моря, сходити на концерти або просто потанцювати на дискотеках. Але наскільки безпечною є головна туристична мекка і, головне, як змінилася вартість послуг цього року?

Відповідь на це запитання дізналися журналісти Новини.LIVE, які пройшлися аркадійським узбережжям з інспекцією.

Відпочинок в Аркадії

Одеська Аркадія залишається головним туристичним магнітом. Попри постійні обстріли, українці приїжджають сюди з усіх куточків країни на відпочинок. Тут усе створено для того, щоб хоча б ненадовго забути про те, що в країні триває війна: море, пляжі, клуби, ресторани, аквапарк. В цьому місці панує особлива атмосфера, не схожа ні на що інше. Кожен, хто приїжджає сюди, знаходить саме те, що йому до душі: розкіш і гламур або скромну вечерю під шум прибою.

Аркадійська алея. Фото: Новини.LIVE

Пляж Red Line

Ліворуч від головної Аркадійської алеї розташований комплекс Red Line. Це не лише пляж, а й басейни. Тут також можна поїсти, а ввечері — відпочити в клубі. Що ж до пляжу, то тут усе облаштовано пандусами та дерев’яними доріжками, які полегшують доступ до зони відпочинку людям, які пересуваються на кріслах колісних. Поруч розташований дитячий майданчик, яким можна вільно користуватися. Також для всіх відпочивальників доступні роздягальні та туалет, а ось душ — лише після оренди шезлонгів або бунгало.

Дитячий майданчик на пляжі Red Line. Фото: Новини.LIVE

Роздягальні на пляжі Red Line. Фото: Новини.LIVE

Є платна зона із шезлонгами та бунгало і безкоштовна частина. Тут відпочивальники можуть розміститися на власному рушнику.

"Дуже подобається, дуже гарний пляж! Можливо, якби було трохи чистіше, було б краще, але все влаштовує. Ми не платили за шезлонги, відпочиваємо на своїх рушничках", — каже відпочивальниця Світлана.

Відпочивальниця Світлана про безкоштовну частину пляжу. Фото: Новини.LIVE

Пляж Red Line. Фото: Новини.LIVE

Щодо цін, то шезлонг тут коштує від 500 гривень. Вігвам на двох обійдеться від 1200 до 1300 гривень. Ліжко для компанії з чотирьох осіб коштує від 2200 до 3000 гривень, стільки ж доведеться заплатити й за намет на чотирьох. Але варто враховувати, що доведеться залишати і грошову заставу, яка дорівнює вартості оренди комфортних умов для відпочинку. В ціну входять матрац, парасолька, рушник, душ та доступ до дитячого розважального комплексу

"Тут більш-менш ціна відповідає якості. Приємно взяти ці лежаки за середню, але все ж завищену ціну — 500 гривень. Інші відпочивають на піску й незадоволені, адже вартість ліжок разом із їжею та іншими послугами може сягати 5 тисяч гривень. Хто сьогодні готовий заплатити 5 тисяч за один день? Якщо хтось може собі це дозволити, то це, звісно, приємно", — коментує відпочивальник пляжного комплексу Red Line Дмитро.

Клієнт Red Line Дмитро про ціни. Фото: Новини.LIVE

Пляжний комплекс Red Line. Фото: Новини.LIVE

На території пляжу також чергують рятувальники. Вони стежать за ситуацією у воді та готові швидко відреагувати у разі небезпеки або повітряної тривоги. За потреби тут можуть надати першу медичну допомогу.

"Щодня з 8 ранку до 8 вечора на пляжі присутні 3 рятувальники, а рятувальні пости оснащені всім необхідним обладнанням. Під час кожної повітряної тривоги рятувальник піднімається на оглядову вежу та через гучномовець закликає людей пройти до укриття", — пояснює рятувальник Роман.

Рятувальник Роман про свою роботу. Фото: Новини.LIVE

Вхід до укриття Red Line. Фото: Новини.LIVE

Укриття розташоване приблизно за 50 метрів від моря, біля головного входу. Воно оснащене пандусами для комфортного доступу людей на кріслах колісних, а також забезпечене світлом, гарячою водою, їжею, напоями, розважальними іграми для дітей та засобами пожежогасіння. Найпростіше укриття площею 627 кв. м розраховане на 500 людей.

Вхід до укриття обладнаний пандусом. Фото: Новини.LIVE

Умови в укритті Red Line. Фото: Новини.LIVE

Пляж ITAKA

Поруч розташувався пляжний комплекс ITAKA, який пропонує дорожчий формат відпочинку. Шезлонг тут коштує від 700 до 1000 гривень, ліжка та бунгало — від 3000 до 3500 гривень, а найдорожча VIP-зона обійдеться у 10 тисяч гривень за день. Пляжний комплекс пропонує пандуси для комфорту відвідувачів, роздягальні, душі, басейн, джакузі, тренажери і туалет після оплати шезлонгу або бунгало.

Пляжний комплекс ITAKA. Фото: Новини.LIVE

Душові і роздягальні ITAKA. Фото: Новини.LIVE

Для тих, хто не хоче платити за шезлонг, є окрема безкоштовна зона — тут можна влаштуватися на власному рушнику. Щоправда, вибір зручностей мінімальний: у вільному доступі є лише роздягальні. Решта сервісів доступна вже на території платної частини.

Безкоштовна зона пляжу. Фото: Новини.LIVE

Роздягальні на безкоштовній зоні пляжу. Фото: Новини.LIVE

Під час повітряної тривоги відпочивальники можуть перейти до укриття, розташованого приблизно за 30 метрів від моря. Усередині є лавки та розетки. Водночас розраховане воно лише орієнтовно на 20 людей.

Укриття біля ITAKA. Фото: Новини.LIVE

Пляж Ibiza

Пляжний комплекс Ibiza розташований у центрі Аркадійської алеї. Відпочивальникам тут шезлонг обійдеться від 600 до 1000 гривень на день, вартість залежить від дня тижня та розташування: чим далі від басейну, тим дешевше. VIP-шезлонг біля басейну обійдеться від 1000 до 1400 грн, ліжко на двох — від 2500 до 3500 грн. Також пропонують м'який майданчик на 6 осіб від 3000 до 7000, бунгало до 6 людей від 4200 до 7000 грн. Крім того, окремо потрібно заплатити 200 гривень за рушник, а оренда камери схову коштує 100 гривень.

Пляжний комплекс Ibiza. Фото: Новини.LIVE

Пляж "Кокос"

Пляж "Кокос" розташувався праворуч від Аркадійської алеї, за ротондою. Він відрізняється покриттям, бо замість піску тут галька. Із базових зручностей для відпочивальників доступні роздягальні, душ і туалет, користування яким коштує 20 гривень або входить у вартість оренди шезлонгу. Також працює рятувальний пункт, а найближче укриття розташоване приблизно за 300 метрів від узбережжя. Водночас море тут помітно зацвіло.

"Я обираю цей пляж, тому що тут природно. Я, чесно, не дуже люблю пісок, мені більше подобається сидіти на камінні, коли нічого не липне до тіла. Тут дуже приємні люди і умови мене влаштовують", — зазначає відпочивальниця Валерія.

Відпочивальниця Валерія про пляж "Кокос". Фото: Новини.LIVE

Шезлонг із матрацом та парасолькою обійдеться у 500 гривень на день, а бунгало на чотирьох — у 1700 гривень. Варто сказати, що саме біля цього пляжу знаходиться мобільний медпункт, що працює з 8 ранку до 8 вечора.

Пляж "Кокос". Фото: Новини.LIVE

Медпункт. Фото: Новини.LIVE

Їжа в Аркадії

Голодними в Аркадії точно не залишитесь, але за перекус доведеться заплатити. Шаурма тут коштує від 250 гривень, гарячі страви в місцевому закладі — від 230–245 гривень, а повноцінний обід із напоєм обійдеться приблизно у 400–500 гривень на людину. Крім того, можна перекусити тим, що пропонують продавці прямо на пляжі, за їхніми словами у них завжди і все найсвіжіше.

"У нас є кукурудза по 120 гривень, пахлава медова по 100 гривень, бичок — 200 гривень, таранка — 150 гривень. Все користується попитом, а частіше беруть приїжджі", — ділиться продавчиня Ольга.

Продавчиня Ольга про продукцію. Фото: Новини.LIVE

Кукурудза і пахлава медова. Фото: Новини.LIVE

Аквапарк

Ще один варіант відпочинку в Аркадії — аквапарк Hawaii. Вартість квитка для дорослого стартує від 1300 гривень за день у будні та 1500 гривень у вихідні. Для дітей зростом до 140 сантиметрів ціна від 1000 гривень в будні та 1400 — у вихідні.

Аквапарк Hawaii. Фото: Новини.LIVE

В Аркадії знайдеться варіант на будь-який бюджет. Можна відпочити на власному рушнику або витратити кілька тисяч гривень на шезлонг, їжу та розваги. Але під час вибору пляжу, краще дивитися не лише на цінник, а й на те, чи є поруч укриття, рятувальники та хоча б базові зручності. Наскільки Аркадія відповідає очікуванням відпочивальників, кожен вирішує сам.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE дізналися, як туристи відпочивають в Одесі під час повітряних тривог та обстрілів. Гості міста розповіли, чи ходять до укриттів, як планують прогулянки та з якими труднощами стикаються біля моря.

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