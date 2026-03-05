Небезпека мін на пляжах Одеси після штормів

Міна в морі. Фото ілюстративне: Військово-морські сили

Літній туристичний сезон на узбережжі Одеси може пройти під знаком небезпеки. У Чорному морі досі залишаються російські морські міни та інші вибухонебезпечні предмети. Після штормів їх інколи виносить ближче до берега або навіть на пляжі. Проблема не зникла і роботи з очищення моря тривають.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама

Читайте також:

Безпека моря

Із першим весняним теплом одесити та гості міста дедалі частіше приходять до Чорного моря. У соцмережах уже з’являються фото людей, які купаються або просто гуляють уздовж води. Проте фахівці закликають бути дуже обережними. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук пояснив, що небезпека може зростати після штормів. Саме тоді хвилі здатні викидати на берег різні предмети, зокрема й вибухонебезпечні.

"Сезон штормів, як правило, більш небезпечний. Після будь-якого шторму дуже обережно треба виходити на пляж. Саме в ці моменти щось може викидати на берег", — сказав він.

Літній сезон

За словами Плетенчука, російські війська свого часу скинули у морі велику кількість мін. Через це проблема залишається актуальною й зараз, навіть попри постійну роботу військових.

"Сказати, що є якась сезонність, ми не можемо. Для нас робота є постійна. На жаль, росіяни свого часу накидали багато мін, і ми досі працюємо над цією проблемою", — пояснив речник.

Водночас речник зазначає, що в Чорному морі вже вдалося створити безпечні маршрути для судноплавства. Однак очищення акваторії та узбережжя триває й досі. Тож після штормів одеситів просять не заходити на закриті пляжі та уважно ставитися до будь-яких підозрілих предметів біля води.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ввечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксували влучання безпілотника у цивільне судно під прапором Панами. Воно виходило з порту Чорноморська та перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки постраждали члени екіпажу.

Також ми писали, що уночі 5 березня російські війська знову атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району. Через атаку загорілася територія недіючої бази відпочинку, крім цього пошкоджено будівлю та автомобілі.