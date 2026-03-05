Опасность мин на пляжах Одессы после штормов

Мина в море. Фото иллюстративное: Военно-морские силы

Летний туристический сезон на одесском побережье может оказаться под угрозой. В Черном море всё ещё лежат российские морские мины и другие взрывоопасные предметы. После штормов некоторые из них оказываются ближе к берегу или даже на пляжах. Проблема остаётся актуальной, и работы по очистке моря продолжаются.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Безопасность моря

С первым весенним теплом одесситы и гости города все чаще приходят к Черному морю. В соцсетях уже появляются фото людей, которые купаются или просто гуляют вдоль воды. Однако специалисты призывают быть очень осторожными. Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук объяснил, что опасность может возрастать после штормов. Именно тогда волны способны выбрасывать на берег различные предметы, в том числе и взрывоопасные.

"Сезон штормов, как правило, более опасен. После любого шторма очень осторожно надо выходить на пляж. Именно в эти моменты что-то может выбрасывать на берег", — сказал он.

Летний сезон

По словам Плетенчука, российские войска в свое время сбросили в море большое количество мин. Поэтому проблема остается актуальной и сейчас, даже несмотря на постоянную работу военных.

"Сказать, что есть какая-то сезонность, мы не можем. Для нас работа является постоянной. К сожалению, россияне в свое время набросали много мин, и мы до сих пор работаем над этой проблемой", — пояснил спикер.

В то же время спикер отмечает, что в Черном море уже удалось создать безопасные маршруты для судоходства. Однако очистка акватории и побережья продолжается до сих пор. Поэтому после штормов одесситов просят не заходить на закрытые пляжи и внимательно относиться к любым подозрительным предметам у воды.

