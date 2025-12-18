Прогноз курсу долара в Україні на 2026 рік

Точка обміну валюти. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Курс долара традиційно залишається одним із головних орієнтирів для українців. Від нього залежать ціни, фінансові очікування та загальний настрій у країні. У 2026 році різких валютних коливань не прогнозують, а ситуація на ринку залишається контрольованою. Національний банк і надалі дотримується стриманої політики, що забезпечує відносну стабільність гривні.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів економіст Едуард Каражия.

Прогноз курсу

Економіст Едуард Каражия зазначає, що мова йде саме про середньорічний показник, адже протягом року курс може коливатися. Він підкреслює, що для бюджету вигідніше, коли гривня слабша, бо це збільшує надходження від експорту.

"Можливі коливання, але великих стрибків не буде", — говорить експерт.

Він також наголошує, що стабільність валюти є ключовим фактором довіри до економіки.

Валютна стабільність

За його словами, національний банк демонструє професіоналізм у підтримці фінансової стійкості. Це дозволяє не допустити кризових сценаріїв і забезпечує впевненість міжнародних партнерів. Стримана політика НБУ допомагає Україні уникати різких коливань на валютному ринку, навіть у періоди активного експорту та економічної динаміки.

