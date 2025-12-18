Видео
Главная Одесса Курс доллара в 2026 году — что прогнозируют на следующий год

Курс доллара в 2026 году — что прогнозируют на следующий год

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 12:21
Прогноз курса доллара в Украине на 2026 год
Точка обмена валюты. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Курс доллара традиционно остается одним из главных ориентиров для украинцев. От него зависят цены, финансовые ожидания и общее настроение в стране. В 2026 году резких валютных колебаний не прогнозируют, а ситуация на рынке остается контролируемой. Национальный банк и в дальнейшем придерживается сдержанной политики, что обеспечивает относительную стабильность гривны.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

Читайте также:

Прогноз курса

Экономист Эдуард Каражия отмечает, что речь идет именно о среднегодовом показателе, ведь в течение года курс может колебаться. Он подчеркивает, что для бюджета выгоднее, когда гривна слабее, потому что это увеличивает поступления от экспорта.

"Возможны колебания, но больших скачков не будет", — говорит эксперт.

Курс долара у новому році: чи будуть глобальні зміни
Экономист Эдуард Каражия. Фото: Новини.LIVE

Он также отмечает, что стабильность валюты является ключевым фактором доверия к экономике.

Валютная стабильность

По его словам, национальный банк демонстрирует профессионализм в поддержании финансовой устойчивости. Это позволяет не допустить кризисных сценариев и обеспечивает уверенность международных партнеров. Сдержанная политика НБУ помогает Украине избегать резких колебаний на валютном рынке, даже в периоды активного экспорта и экономической динамики.

Напомним, мы сообщали о том, насколько вырастет минимальная зарплата в следующем году. Также мы писали о том, какие купюры доллара могут изъять на границе.

Одесса курс доллара доллар Одесская область Новости Одессы экономика валюта
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
