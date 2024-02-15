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Кваліфікація моряків — які результати роботи державної комісії

15 лютого 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Кваліфікація моряків — які результати роботи державної комісії
Моряки. Фото: Forbes Україна
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Державна кваліфікаційна комісія моряків розпочала роботу за оновленним підходом. За рік установа опрацювала понад 30 000 заяв.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Результати роботи

Понад 21 тисячі моряків отримали позитивне рішення комісії та вже мають готові документи. Загалом за цей рік нова кваліфікаційна комісія опрацювала більше 30 000 заяв на підтвердження кваліфікації та присвоєння звань українським морякам.

Що змінилось

За оновленним підходом, мінімізовано спілкування моряка з чиновниками та змінено процедуру кваліфікаційних тестів. Єдиним таким тестом для моряків є всесвітньо визнаний CES 6.0. Після завершення іспиту моряк має можливість одразу ознайомитися з результатами, сертифікат оформлюються автоматично, що знижує ризики корупції.

Як можна подати заяву на іспит

  • через портал "Дія";
  • безпосередньо в адміністрації судноплавства у паперовому вигляді особисто або через представника;
  • поштою.

Нагадаємо, послуги з дипломування через портал "Дія" доступні для кожного українського моряка. Бета-тестування послуг завершено. Нова послуга дозволяє морякам отримати документи швидко та з мінімальним втручанням посадовців. 

Раніше ми писали, що одеські моряки стали заручниками ситуації: з одного боку, вони не можуть виїхати на роботу через бюрократичні зволікання, з іншого, у них немає необхідних міжнародних сертифікатів, які підтверджують їхню кваліфікацію.

Дія
моряки
документи

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