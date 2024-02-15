Квалификация моряков — какие результаты работы государственной комиссии

Моряки. Фото: Forbes Украина

Государственная квалификационная комиссия моряков начала работу по обновленному подходу. За год учреждение обработало более 30 000 заявлений.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Результаты работы

Более 21 тысячи моряков получили положительное решение комиссии и уже имеют готовые документы. За этот год новая квалификационная комиссия проработала более 30 000 заявлений в подтверждение квалификации и присвоения званий украинским морякам.

Что изменилось

По обновленному подходу, минимизировано общение моряка с чиновниками и изменена процедура квалификационных тестов. Единственным таким тестом для моряков есть всемирно признанный CES 6.0. После завершения экзамена моряк имеет возможность сразу ознакомиться с результатами, сертификат оформляется автоматически, что снижает риски коррупции.

Как можно подать заявление на экзамен

через портал "Дия";

непосредственно в администрации судоходства в бумажном виде лично или через представителя;

по почте.

Напомним, услуги по дипломированию через портал "Дия" доступны каждому украинскому моряку. Бета-тестирование услуг завершено. Новая услуга позволяет морякам получить документы быстро и с минимальным вмешательством должностных лиц.

Ранее мы писали, что одесские моряки стали заложниками ситуации: с одной стороны, они не могут выехать на работу из-за бюрократических проволочек, с другой, у них нет необходимых международных сертификатов, подтверждающих их квалификацию.