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Квартиру в Одесі чи Іспанії — рієлтори показали варіанти

19 листопада 2023 14:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Квартиру в Одесі чи Іспанії — рієлтори показали варіанти
Зліва — квартира в Іспанії, а справа — квартира в Одесі. Фото: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеса тримає марку у вартості нерухомості. У центрі міста продають квартиру від забудовника за 70 тисяч доларів. За такі гроші можна купити готову оселю з ремонтом та меблями в Іспанії.

Про це Новини.LIVE дізналися з торгового майданчика OLX.

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Квартира в Одесі за 70 тисяч доларів

На Ольгівській продають двокімнатну квартиру без ремонту загальною площею 61 м² за 70 000 доларів. У описі рієлтор указав, що вона знаходиться на 6 поверсі та обладнана АГВ. Також вона з видом на місто в обидва боки. Зазначимо, що судячи з відео, яке опубліковане в мережі ТікТок, то через два приміщення у квартирі проходять несучі колони. У кімнаті вона загороджує один із кутів, а в кухні, яка площею 12 м² – проходить практично по центру приміщення. Додамо, що ремонт та умеблювання частіше за все обходяться в ті ж самі гроші, що й покупка квартири.

Квартира в Іспанії за 69 тисяч євро

В Іспанській Валенсії за 69 000 євро рієлтори пропонують квартиру з 3 спальнями, вітальнею, кухнею та 2 санвузлами. До того ж вона уже повністю укомплектована: з ремонтом та меблями. Також на стінах можна побачити картини, а на вікнах – штори. 

Нагадаємо, в одному із кооперативів на Фонтані в Одесі продають елітну віллу. Вона розташована на узбережжі Чорного моря. За будинок деякі рієлтори хочуть виручити чотири мільйони доларів, але його можна купити й подешевше. 

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