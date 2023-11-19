Квартиру в Одессе или Испании – риелторы показали варианты

Слева – квартира в Испании, а справа – квартира в Одессе. Фото: фотоколлаж

Одесса держит марку в стоимости недвижимости. В центре города продают квартиру от застройщика за 70 тысяч долларов. За такие деньги можно купить готовое жилье с ремонтом и мебелью в Испании.

Об этом Новости.LIVE узнали из торговой площадки OLX.

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Квартира в Одессе за 70 тысяч долларов

На Ольговской продается двухкомнатная квартира без ремонта общей площадью 61 м² за 70 000 долларов. В описании риелтор указал, что она находится на 6 этаже и оборудована АГВ. Также она с видом на город в обе стороны. Отметим, что судя по видео, опубликованному в сети ТикТок, через два помещения в квартире проходят несущие колонны. В комнате она загораживает один из углов, а в кухне площадью 12 м² – проходит практически по центру помещения. Добавим, что ремонт и меблировка чаще всего обходятся в те же деньги, что и покупка квартиры.

Квартира в Испании за 69 тысяч евро

В Испанской Валенсии за 69 000 евро риелторы предлагают квартиру с 3 спальнями, гостиной, кухней и 2 санузлами. К тому же она полностью укомплектована: с ремонтом и мебелью. Также на стенах можно увидеть картины, а на окнах – шторы.

Напомним, в одном из кооперативов на Фонтане в Одессе продается элитная вилла. Она расположена на побережье Черного моря. За дом некоторые риелторы хотят выручить четыре миллиона долларов, но его можно купить и подешевле.