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Лебедів, яким обрізали крила в одеському парку, забрали у безпечне місце

9 квітня 2023 17:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Лебедів, яким обрізали крила в одеському парку, забрали у безпечне місце
Лебеді з обрізаними крилами. Фото: Вікторія Кунаковська
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Після широкого розголосу лебедів з обрізаними крилами, яких поселили у ставок, забирають у безпечне місце. Птахи наразі проходять обстеження.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Сьогодні не байдужі одесити забрали з озера у парку Перемоги травмованих лебедів. Наразі птахи проходять обстеження. У самки виявили перелом крила, якому близько 5 днів.

"Після обстеження буде зрозуміло як краще  організувати лікування, аби птахи відновилися, а самка не втратила крило",— розказав одесит Олександр.

Нагадаємо, травмованих птахів невідомі підкинули в озеро. Лебедям дуже коротко підрізали крила. Тепер вони не можуть літати та вибратися на сушу, щоб добувати собі їжу.

Як зазначають активісти утримувати лебедів у парку не можна, оскільки у ньому відсутні необхідні умови для їх життя. Птахам потрібен доступ до суші, їхній основний раціон їжі вони видобувають коли пасуться. Плюс, їм необхідно виходити на сушу, щоб змащувати своє пір'я жиром. Озеро, де знаходяться лебеді, повністю огороджене парканом, а на краю знаходиться травмонебезпечний камінь.

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