Лебедев, которым обрезали крылья в одесском парке, забрали в безопасное место

Лебеди с обрезанными крыльями. Фото: Виктория Кунаковская

После широкой огласки лебедей с обрезанными крыльями, которые поселили в пруд, забирают в безопасное место. Птицы проходят обследование.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Сегодня небезразличные одесситы забрали из озера в парке Победы травмированных лебедей. В настоящее время птицы проходят обследование. У самки обнаружили перелом крыла, которому около 5 дней.

"После обследования будет понятно, как лучше организовать лечение, чтобы птицы восстановились, а самка не потеряла крыло", — рассказал одессит Александр.

Напомним, травмированных птиц неизвестные подбросили в озеро. Лебедям очень коротко подрезали крылья. Теперь они не могут летать и выбраться на сушу, чтобы добывать себе пищу.

Как отмечают активисты, содержать лебедей в парке нельзя, поскольку в нем отсутствуют необходимые условия для их жизни. Птицам нужен доступ к суше, их основной рацион пищи они добывают когда пасутся. Плюс, им необходимо выходить на сушу, чтобы смазывать свои перья жиром. Озеро, где находятся лебеди, полностью ограждено забором, а на краю находится травмоопасный камень.