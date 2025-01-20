В Одеській області рятувальники врятували дітей з криги

Діти, які застрягли на льоду. Фото: ДСНС

На Одещині врятували двох підлітків, які застрягли на льоду ставка. Інцидент відбувся у селі Селіванівка Подільського району, де діти провели на кризі кілька годин.

Про це повідомили у Головному управління ДСНС України в Одеській області.

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Підлітки віком 17 та 13 років не могли самостійно вибратися на берег через крихкий лід та подзвонили до Служби порятунку.

"Закликаємо усіх не виходити на лід, зараз він дуже тонкий та крихкий! Будьте обережні: це збереже ваше життя!", — зазначили у ДСНС.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Використовуючи рятувальний човен і мотузку, їм вдалося швидко евакуювати підлітків, доставивши їх на берег. В операції брали участь 9 фахівців та 2 одиниці техніки. На щастя, діти не постраждали.

Правила поведінки на льоду

Перевіряйте міцність льоду перед виходом.

Візуально оцінюйте лід.

Уникайте виходу на лід із тріщинами, слідами води чи темними плямами.

Уникайте небезпечних місць.

Не виходьте на лід біля течій, кущів, водоростей або місць, де впадають струмки.

Одягайте відповідний одяг.

Майте при собі засоби безпеки.

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