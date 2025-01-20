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Едва не упали под лед — на Одесчине из пруда спасли детей

20 января 2025 10:48
Рвачова Анастасия - редактор
В Одесской области спасатели спасли детей со льда
Дети, которые застряли на льду. Фото: ГСЧС
Рвачова Анастасия - редактор

На Одесщине спасли двух подростков, которые застряли на льду пруда. Инцидент произошел в селе Селивановка Подольского района, где дети провели на льду несколько часов.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

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Подростки в возрасте 17 и 13 лет не могли самостоятельно выбраться на берег из-за хрупкого льда и позвонили в Службу спасения.

"Призываем всех не выходить на лед, сейчас он очень тонкий и хрупкий! Будьте осторожны: это сохранит вашу жизнь!", — отметили в ГСЧС.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Используя спасательную лодку и веревку, им удалось быстро эвакуировать подростков, доставив их на берег. В операции принимали участие 9 специалистов и 2 единицы техники. К счастью, дети не пострадали.

Правила поведения на льду 

  • Проверяйте прочность льда перед выходом.
  • Визуально оценивайте лед.
  • Избегайте выхода на лед с трещинами, следами воды или темными пятнами.
  • Избегайте опасных мест.
  • Не выходите на лед возле течений, кустов, водорослей или мест, где впадают ручьи.
  • Одевайте соответствующую одежду.
  • Имейте при себе средства безопасности.

Напомним, в Одесской области ГСЧС спасли собаку, который упал в глубокую яму.

Также мы сообщали, что крокодилы имитируют свою смерть, чтобы заманить людей поближе и напасть.

 

Одесса дети ГСЧС спасение Одесская область Новости Одессы

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