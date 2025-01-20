В Одесской области спасатели спасли детей со льда

Едва не упали под лед — на Одесчине из пруда спасли детей
На Одесщине спасли двух подростков, которые застряли на льду пруда. Инцидент произошел в селе Селивановка Подольского района, где дети провели на льду несколько часов.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.
Как помогли детям
Подростки в возрасте 17 и 13 лет не могли самостоятельно выбраться на берег из-за хрупкого льда и позвонили в Службу спасения.
"Призываем всех не выходить на лед, сейчас он очень тонкий и хрупкий! Будьте осторожны: это сохранит вашу жизнь!", — отметили в ГСЧС.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Используя спасательную лодку и веревку, им удалось быстро эвакуировать подростков, доставив их на берег. В операции принимали участие 9 специалистов и 2 единицы техники. К счастью, дети не пострадали.
Правила поведения на льду
- Проверяйте прочность льда перед выходом.
- Визуально оценивайте лед.
- Избегайте выхода на лед с трещинами, следами воды или темными пятнами.
- Избегайте опасных мест.
- Не выходите на лед возле течений, кустов, водорослей или мест, где впадают ручьи.
- Одевайте соответствующую одежду.
- Имейте при себе средства безопасности.
Напомним, в Одесской области ГСЧС спасли собаку, который упал в глубокую яму.
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