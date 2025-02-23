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Леді Гага захопилася кавером одеських танцівниць

23 лютого 2025 17:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Lady Gaga відреагувала на відео одеських танцівниць
Одеські танцівниці, які зняли кавер. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Танцювальний колектив з Одеси отримав визнання від самої співачки Леді Гаги. Дівчата записали кавер на її новий хіт Abracadabra, а зірка не змогла залишитися осторонь.

Про це Новини.LIVE дізнались з соцмереж.
 

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Колектив DESS підкорив не лише глядачів, а й саму Леді Гагу. Дівчата виконали номер біля пам'ятника Дюку в кадр також потрапила Європейська площа, фунікулер і циркульні будинки.

Співачка особисто прокоментувала відео, залишивши захоплені відгуки, та навіть поділилася ним у своїх соцмережах.

Що написала Леді Гага

Коментарі артистки під відео говорять самі за себе:

"Боже, це неймовірно!"
"Нереально!"
"Це змушує моє серце літати!"

Така реакція вразила не лише самих танцівниць, а й численних фанатів з усього світу. Після такого визнання їхнє відео стрімко набирає популярність в TikTok, а шанувальники співачки з різних країн залишають слова підтримки.

Нагадаємо, одеська режисерка Таню Муіньо отримала міжнародну відзнаку, здобувши перемогу на японській версії MTV Video Music Awards. Також ми писали, що українська фотограф зняла Леді Гагу в незвичному образі.

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