Lady Gaga відреагувала на відео одеських танцівниць

Одеські танцівниці, які зняли кавер. Фото: скриншот

Танцювальний колектив з Одеси отримав визнання від самої співачки Леді Гаги. Дівчата записали кавер на її новий хіт Abracadabra, а зірка не змогла залишитися осторонь.

Про це Новини.LIVE дізнались з соцмереж.



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Колектив DESS підкорив не лише глядачів, а й саму Леді Гагу. Дівчата виконали номер біля пам'ятника Дюку в кадр також потрапила Європейська площа, фунікулер і циркульні будинки.

Співачка особисто прокоментувала відео, залишивши захоплені відгуки, та навіть поділилася ним у своїх соцмережах.

Що написала Леді Гага

Коментарі артистки під відео говорять самі за себе:

"Боже, це неймовірно!"

"Нереально!"

"Це змушує моє серце літати!"

Така реакція вразила не лише самих танцівниць, а й численних фанатів з усього світу. Після такого визнання їхнє відео стрімко набирає популярність в TikTok, а шанувальники співачки з різних країн залишають слова підтримки.

Нагадаємо, одеська режисерка Таню Муіньо отримала міжнародну відзнаку, здобувши перемогу на японській версії MTV Video Music Awards. Також ми писали, що українська фотограф зняла Леді Гагу в незвичному образі.