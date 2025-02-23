Lady Gaga отреагировала на видео одесских танцовщиц

Одесские танцовщицы, снявшие кавер, сняли кавер. Фото: скриншот

Танцевальный коллектив из Одессы получил признание от самой певицы Леди Гаги. Девушки записали кавер на ее новый хит Abracadabra, а звезда не смогла остаться в стороне.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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Коллектив DESS покорил не только зрителей, но и саму Леди Гагу. Девушки исполнили номер возле памятника Дюку в кадр также попала Европейская площадь, фуникулер и циркульные дома.

Певица лично прокомментировала видео, оставив восторженные отзывы, и даже поделилась им в своих соцсетях.

Что написала Леди Гага

Комментарии артистки под видео говорят сами за себя:

"Боже, это невероятно!"

"Нереально!"

"Это заставляет мое сердце летать!"

Такая реакция поразила не только самих танцовщиц, но и многочисленных фанатов со всего мира. После такого признания их видео стремительно набирает популярность в TikTok, а поклонники певицы из разных стран оставляют слова поддержки.

Напомним, одесский режиссер Таню Муиньо получила международную награду, одержав победу на японской версии MTV Video Music Awards. Также мы писали, что украинский фотограф сняла Леди Гагу в необычном образе.