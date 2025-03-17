Бесарабію на Одещині хочуть забрати - хто

Діана Шошоаке. Фото: УНІАН

Лідерка румунської партії "S.O.S. România" Діана Шошоаке написала листа Володимиру Путіну, де поскаржилась на відмову зареєструвати її кандидаткою в президенти своєї країни. Крім того, жінка заявила що хоче повернути своїй державі частину Одещини.

Про це повідомляють журналісти видання "Європейська правда".

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Причини листа

Приводом для листа Діани Шошоаке Путіну стало рішення Центральної виборчої комісії Румунії вдруге не допустити її до виборів президента через її антиконституційні заяви. Політикиня вважає, що насправді це повʼязано з її неодноразовими закликами налагодити "добрі відносини" з Росією, а в Румунії насправді встановилась "справжня диктатура".

Територіальні претензії

Жінка заявила, що Україна незаконно утримує території, які увійшли колись до складу УССР за пактом Молотова-Ріббентропа (мається на увазі Бесарабія на Одещині). Також вона попросила врахувати цю її вимогу у переговорах, які відбуваються щодо миру в Україні.

"Ми маємо румунські території, незаконно утримувані Україною через несправедливий пакт Ріббентропа-Молотова, який був денонсований, і саме тому ми маємо право захищати румунів на тих територіях, які ми хочемо повернути", — заявила Діана Шошоаке.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, які намагалися потрапити в Румунію на гумовому човні. А також про те, чому Джорджеску не допустили до виборів.