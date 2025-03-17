Бессарабию в Одесской области хотят забрать - кто

Лидер румынской партии требует отдать часть Одесчины — почему
Лидер румынской партии "S.O.S. România" Диана Шошоаке написала письмо Владимиру Путину, где пожаловалась на отказ зарегистрировать ее кандидатом в президенты своей страны. Кроме того, женщина заявила, что хочет вернуть своему государству часть Одесской области.
Об этом сообщают журналисты издания "Европейская правда".
Причины письма
Поводом для письма Дианы Шошоакэ Путину стало решение Центральной избирательной комиссии Румынии во второй раз не допустить ее к выборам президента из-за ее антиконституционных заявлений. Политик считает, что на самом деле это связано с ее неоднократными призывами наладить "хорошие отношения" с Россией, а в Румынии на самом деле установилась настоящая диктатура.
Территориальные претензии
Женщина заявила, что Украина незаконно удерживает территории, которые вошли когда-то в состав УССР по пакту Молотова-Риббентропа (имеется в виду Бессарабия в Одесской области) и предложила их вернуть. Также она попросила учесть это ее требование на переговорах, которые касаются установлению мира в регионе.
"Мы имеем румынские территории, незаконно удерживаемые Украиной из-за несправедливого пакта Риббентропа-Молотова, который был денонсирован, и именно поэтому мы имеем право защищать румын на тех территориях, которые мы хотим вернуть",— заявила Диана Шошоаке.
Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые пытались попасть в Румынию на резиновой лодке. А также о том, почему Джорджеску не допустили к выборам.
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