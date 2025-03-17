Бессарабию в Одесской области хотят забрать - кто

Диана Шошоаке. Фото: УНИАН

Лидер румынской партии "S.O.S. România" Диана Шошоаке написала письмо Владимиру Путину, где пожаловалась на отказ зарегистрировать ее кандидатом в президенты своей страны. Кроме того, женщина заявила, что хочет вернуть своему государству часть Одесской области.

Об этом сообщают журналисты издания "Европейская правда".

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Причины письма

Поводом для письма Дианы Шошоакэ Путину стало решение Центральной избирательной комиссии Румынии во второй раз не допустить ее к выборам президента из-за ее антиконституционных заявлений. Политик считает, что на самом деле это связано с ее неоднократными призывами наладить "хорошие отношения" с Россией, а в Румынии на самом деле установилась настоящая диктатура.

Территориальные претензии

Женщина заявила, что Украина незаконно удерживает территории, которые вошли когда-то в состав УССР по пакту Молотова-Риббентропа (имеется в виду Бессарабия в Одесской области) и предложила их вернуть. Также она попросила учесть это ее требование на переговорах, которые касаются установлению мира в регионе.

"Мы имеем румынские территории, незаконно удерживаемые Украиной из-за несправедливого пакта Риббентропа-Молотова, который был денонсирован, и именно поэтому мы имеем право защищать румын на тех территориях, которые мы хотим вернуть",— заявила Диана Шошоаке.

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые пытались попасть в Румынию на резиновой лодке. А также о том, почему Джорджеску не допустили к выборам.