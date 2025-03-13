Схема з переправлення чоловіків за кордон - затримали одесита

З Одещини до Румунії на гумовому човні — три тисячі доларів
Одесит організував схему з незаконного переправлення військовозобов'язаний осіб через кордон у Румунію. Проте його викрили — чоловіку загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Одеська обласна покуратура.
Подробиці справи
За даними слідства, підозрюваний організував схему переправлення військовозобов'язаних через кордон до Румунії. Він обіцяв своїм клієнтам повний супровід і допомогу в координації. Для цього ділок надавав підроблені військові посвідчення з фальшивими відмітками про зняття з обліку. А також детально розроблені маршрути для перетину морським шляхом. Фіктивні документи передбачалося використовувати на території країн ЄС. Вартість такої послуги становила 3 400 доларів США з кожного. Переправлення планувалося здійснити вночі за допомогою гумового човна з мотором. Клієнтів забезпечували картами з GPS-трекерами та каністрами з пальним. Проте військові ВМС ЗСУ помітили підозрілий транспортний засіб за шість миль від узбережжя Одещини та примусили його повернутися. На борту перебували чотири особи.
Яке покарання загрожує
Організатору схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Чоловіку загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, яких перевозили разом із товаром. А також про вирок організатору чату для ухилянтів.
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