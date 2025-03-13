Схема з переправлення чоловіків за кордон - затримали одесита

Після затримання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одесит організував схему з незаконного переправлення військовозобов'язаний осіб через кордон у Румунію. Проте його викрили — чоловіку загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Одеська обласна покуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний організував схему переправлення військовозобов'язаних через кордон до Румунії. Він обіцяв своїм клієнтам повний супровід і допомогу в координації. Для цього ділок надавав підроблені військові посвідчення з фальшивими відмітками про зняття з обліку. А також детально розроблені маршрути для перетину морським шляхом. Фіктивні документи передбачалося використовувати на території країн ЄС. Вартість такої послуги становила 3 400 доларів США з кожного. Переправлення планувалося здійснити вночі за допомогою гумового човна з мотором. Клієнтів забезпечували картами з GPS-трекерами та каністрами з пальним. Проте військові ВМС ЗСУ помітили підозрілий транспортний засіб за шість миль від узбережжя Одещини та примусили його повернутися. На борту перебували чотири особи.

Човен для переправлення. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Організатору схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Чоловіку загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, яких перевозили разом із товаром. А також про вирок організатору чату для ухилянтів.