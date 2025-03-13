Схема по переправке мужчин за границу - задержали одессита

После задержания. Фото: Одесская областная прокуратура

Одессит организовал схему по незаконной переправке военнообязанных лиц через границу в Румынию. Однако его разоблачили — мужчине грозит от семи до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Одесская областная покуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый организовал схему переправки военнообязанных через границу в Румынию. Он обещал своим клиентам полное сопровождение и помощь в координации. Для этого делец предоставлял поддельные военные удостоверения с фальшивыми отметками о снятии с учета. А также детально разработанные маршруты для пересечения морским путем. Фиктивные документы предполагалось использовать на территории стран ЕС. Стоимость такой услуги составляла 3 400 долларов США с каждого. Переправку планировалось осуществить ночью с помощью резиновой лодки с мотором. Клиентов обеспечивали картами с GPS-трекерами и канистрами с горючим. Однако военные ВМС ВСУ заметили подозрительное транспортное средство в шести милях от побережья Одесчины и вынудили его вернуться. На борту находились четыре человека.

Лодка для переправки, фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Организатору схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Мужчине грозит от семи до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которых перевозили вместе с товаром. А также о приговоре организатору чата для уклонистов.