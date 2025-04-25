В Одесі подешевшали ліки в аптеках — правда чи ні

Жінки купують ліки в аптеці. Фото: УНІАН/Іванов Олексій

Наприкінці лютого прем’єр-міністр України зробив заяву що ціни на найпопулярніші ліки начебто знизились на 27%. Заявлене зменшення вартості мало б полегшити життя мільйонам українців, які щомісяця витрачають значну частину доходів на медикаменти. Проте, як це часто буває, офіційна статистика не завжди відповідає реальності, яку бачать люди на прилавках аптек.

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Ліки подешевшали

Одні вважають, що ситуація змінилась на краще, інші — що стало лише гірше. Попри загальний скепсис, є ті, хто визнає зниження цін, хоч і не надто істотне. Зокрема, це стосується базових препаратів, які найчастіше купують пересічні громадяни: анальгетики, жарознижувальні, засоби від застуди.

"Я трошки відчув, тому що я часто дуже покупаю анальгін, такі ліки, парацетамол. Трошки-трошки подешевіли ліки всі. І дуже тепер приємно купувати. Раніше було дорожче", — розповів Святослав.

Одесит Святослав, про актуальні ціни на ліки. Фото: Новини.LIVE

Ціни не змінились

Однак більшість опитаних категорично не погоджуються з заявами уряду. Для них ціни або залишились незмінними, або навіть виросли. Багато хто наголошує, що середній чек в аптеці лише збільшується, а не зменшується. Данило належить до числа тих, хто не побачив жодного покращення.

"Зовсім ні, мабуть, навіть виросли, але ніяк точно не змінилися нижче", — зауважив Данило.

Місцевий житель Данило, про вартість медикаментів. Фото: Новини.LIVE

Пані Ірина, своєю чергою, описує власний досвід як пацієнтки з хронічними захворюваннями. У її випадку витрати на медикаменти не просто не зменшились, а навпаки — зросли через весняне загострення хвороб. Це яскраво показує, що навіть при певному здешевленні окремих препаратів, загальні витрати залишаються високими.

"Ні, напроти, мені здалося, що підвищились. У мене є досить багато ліків, що постійного користування, що тимчасового, але зараз весінні загострення ревматизму, якщо я почну зараз перераховувати все, виходить дуже велика сума", — каже Ірина.

Одеситка Ірина, про підвищення цін. Фото: Новини.LIVE

Ціни в аптеках

Інші респонденти — менш емоційні, але не менш скептичні. Артем, наприклад, не відчув жодних змін лише тому, що купує ліки зрідка. Для нього аптечні витрати — це ситуативна потреба, а не регулярна витрата бюджету, тому зниження цін проходить повз увагу.

"Ні, не помітив, адже купую ліки лише, за потреби", — зазначив Артем.

Місцевий житель Артем, про медикаменти. Фото: Новини.LIVE

Анастасія ж зазначає що не лише не відчула зниження цін, а й вважає, що витрачає більше, ніж раніше. За її словами, щомісячний чек на медикаменти навпаки свідчить про подорожчання — і в рази більше, ніж ті самі "офіційні" відсотки.

"Абсолютно ні, мені здається, що вони навіть подорожчали на 27 відсотків, аніж подешевшали, тому що середній чек аптеки виходить ще набагато більше, аніж було колись. Я не помітила цього зниження", — каже Анастасія.

Одеситка Анастасія про вартість ліків. Фото: Новини.LIVE

У результаті стає очевидним, що офіційна статистика й особисті відчуття громадян часто не збігаються. Так, деякі препарати могли й подешевшати, однак це не обов’язково позначилось на витратах усіх українців. Особливо це стосується тих, хто щомісяця купує широкий спектр медикаментів.

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