В Одессе подешевели лекарства в аптеках — правда или нет

Женщины покупают лекарства в аптеке. Фото: УНІАН/Иванов Алексей

В конце февраля премьер-министр Украины сделал заявление, что цены на самые популярные лекарства якобы снизились на 27%. Заявленное уменьшение стоимости должно было бы облегчить жизнь миллионам украинцев, которые ежемесячно тратят значительную часть доходов на медикаменты. Однако как это часто бывает, официальная статистика не всегда соответствует реальности, которую видят люди на прилавках аптек.

Журналисты Новини.LIVE узнать, заметили ли одесситы снижение цен?

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Одни считают, что ситуация изменилась к лучшему, другие — что стало только хуже. Несмотря на общий скепсис, есть те, кто признает снижение цен, хотя и не слишком существенное. В частности, это касается базовых препаратов, которые чаще всего покупают рядовые граждане: анальгетики, жаропонижающие, средства от простуды.

"Я немножко почувствовал, потому что я часто очень покупаю анальгин, такие лекарства, парацетамол. Немножко подешевели лекарства все. И очень теперь приятно покупать. Раньше было дороже", — рассказал Святослав.

Одессит Святослав, об актуальных ценах на лекарства. Фото: Новини.LIVE

Цены не изменились

Однако большинство опрошенных категорически не согласны с заявлениями правительства. Для них цены или остались неизменными, или даже выросли. Многие отмечают, что средний чек в аптеке только увеличивается, а не уменьшается. Даниил относится к числу тех, кто не увидел никакого улучшения.

"Совсем нет, пожалуй, даже выросли, но никак точно не изменились ниже", — отметил Даниил.

Местный житель Даниил, о стоимости медикаментов. Фото: Новини.LIVE

Ирина, в свою очередь, описывает собственный опыт как пациентки с хроническими заболеваниями. В ее случае расходы на медикаменты не просто, не уменьшились, а наоборот — выросли из-за весеннего обострения болезней. Это ярко показывает, что даже при определенном удешевлении отдельных препаратов, общие расходы остаются высокими.

"Нет, напротив, мне показалось, что повысились. У меня есть достаточно много лекарств, что постоянного пользования, что временного, но сейчас весенние обострения ревматизма, если я начну сейчас перечислять все, получается очень большая сумма", — говорит Ирина.

Одесситка Ирина, о повышении цен. Фото: Новини.LIVE

Цены в аптеках

Другие респонденты — менее эмоциональны, но не менее скептичны. Артем, например, не почувствовал никаких изменений только потому, что покупает лекарства изредка. Для него аптечные расходы — это ситуативная потребность, а не регулярная трата бюджета, поэтому снижение цен проходит мимо внимания.

"Нет, не заметил, ведь покупаю лекарства только при необходимости", — отметил Артем.

Местный житель Артем, о медикаментах. Фото: Новини.LIVE

Анастасия отмечает что не только не почувствовала снижения цен, но и считает, что тратит больше, чем раньше. По ее словам, ежемесячный чек на медикаменты наоборот свидетельствует о подорожании — и в разы больше, чем те самые "официальные" проценты.

"Абсолютно нет, мне кажется, что они даже подорожали на 27 процентов, чем подешевели, потому что средний чек аптеки получается еще намного больше, чем было когда-то. Я не заметила этого снижения", — говорит Анастасия.

Одесситка Анастасия о стоимости лекарств. Фото: Новини.LIVE

В результате становится очевидным, что официальная статистика и личные ощущения граждан часто не совпадают. Да, некоторые препараты могли и подешеветь, однако это не обязательно отразилось на расходах всех украинцев. Особенно это касается тех, кто ежемесячно покупает широкий спектр медикаментов.

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