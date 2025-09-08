ГУР витратив лише 1% на дрони MAGURA порівняно із вартістю знищеного флоту РФ

Український морський дрон MAGURA. Фото: ГУР

Українські морські дрони MAGURA повністю змінили парадигму застосування класичного військового флоту. Через відносно малу вартість від ціни цілей противника їхнє використання стало шалено ефективним.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив командир спецпідрозділу "Group 13" ГУР.

Чому дрони MAGURA шалено вигідні

За словами спецпризначенця, якщо порівнювати вартість знищеного флоту російських окупантів із затратами на виробництво самих дронів, то це складає всього 1% від ціни знищеного.

"На всі втрати, які понесла Російська Федерація, ми витратили менш як 1%, ніж втратила Росія. Ефективність зашкалює, я б сказав", — сказав командир "Group 13".

Слід зазначити, що за відкритими даними вартість одного дрону MAGURA для внутрішнього ринку складає 370 тисяч доларів.

Морські дрони MAGURA успішно вразили кораблі окупантів: "Іван Хурс", "Сергій Котов", "Д-144 Серна", "Д-295 Акула", "Івановець", "Цезарь Куніков", а ще два російських гелікоптери Мі-8 з десантом.

