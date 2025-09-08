Видео
Главная Одесса Всего 1% цены уничтоженного флота РФ — что потопили дроны MAGURA

Дата публикации 8 сентября 2025 03:54
ГУР потратил лишь 1% на дроны MAGURA по сравнению со стоимостью уничтоженного флота РФ
Украинский морской дрон MAGURA. Фото: ГУР

Украинские морские дроны MAGURA полностью изменили парадигму применения классического военного флота. Из-за относительно малой стоимости от цены целей противника их использование стало безумно эффективным.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил командир спецподразделения "Group 13" ГУР.

Почему дроны MAGURA безумно выгодны

По словам спецназовца, если сравнивать стоимость уничтоженного флота российских оккупантов с затратами на производство самих дронов, то это составляет всего 1% от цены уничтоженного.

"На все потери, которые понесла Российская Федерация, мы потратили менее 1%, чем потеряла Россия. Эффективность зашкаливает, я бы сказал", — сказал командир "Group 13".

Следует отметить, что по открытым данным стоимость одного дрона MAGURA для внутреннего рынка составляет 370 тысяч долларов.

Морские дроны MAGURA успешно поразили корабли оккупантов: "Иван Хурс", "Сергей Котов", "Д-144 Серна", "Д-295 Акула", "Ивановец", "Цезарь Куников", а еще два российских вертолета Ми-8 с десантом.

Ранее сообщалось, что ГУР передало Музею истории Украины уникальные макеты морских дронов MAGURA V5, V6 и V7. Эти средства поражения уже заинтересовали страны НАТО.

Также мы писали, что дрон MAGURA уничтожил водолазов РФ. Оккупанты хотели достать дрон, но тот самоуничтожился и взорвал водолазов.

