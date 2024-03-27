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Літак НАТО знов на патрулюванні — розвідувальник помічений біля Одещини

27 березня 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Літак НАТО знов на патрулюванні — розвідувальник помічений біля Одещини
Boeing P-8A Poseidon. Фото: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 27 березня, у повітряному просторі Румунії спостерігається розвідувальний літак НАТО. Він патрулює ситуацію у акваторії Чорного моря та слідкує за кордонами Одеської області.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Маршрут розвідувальника

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Наразі літак веде розвідку над акваторією Чорного моря у повітряному просторі Румунії. Окрім цього, маршрут розвідувальника пролягав також біля південних кордонів Одеської області.

Літак НАТО знов на патрулюванні — розвідувальник помічений біля Одещини - фото 1
Маршрут розвідувальника. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що Збройні сили України у вівторок, 26 березня, атакували корабель "Костянтин Ольшанський" у Криму. Також були пошкоджені два великі десантні кораблі ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов". Наразі ці судна не перебувають в бойовій готовності.

Також ми повідомляли, що серед пошкоджених ворожих об'єктів у Криму будівля військово-морської бази "Севастополь".  Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.

Одеса
розвідка
НАТО
літак
Чорне море
Одеська область
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