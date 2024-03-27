Самолет НАТО снова на патрулировании — разведчик замечен возле Одесчины

Boeing P-8A Посеидон. Фото: УНИАН

На сегодняшний день, 27 марта, в воздушном пространстве Румынии наблюдается разведывательный самолет НАТО. Он патрулирует ситуацию в акватории Черного моря и следит за границами Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут разведчика

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. В настоящее время самолет ведет разведку над акваторией Черного моря в воздушном пространстве Румынии. Кроме того, маршрут разведчика пролегал также у южных границ Одесской области.

Маршрут поисковика. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon – что известно

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, разведчик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что Вооруженные силы Украины во вторник, 26 марта, атаковали корабль "Константин Ольшанский" в Крыму. Также были повреждены два больших десантных корабля ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов". Пока эти суда не находятся в боевой готовности.



Также сообщалось, что среди поврежденных вражеских объектов в Крыму здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.