Кордони Одещини під контролем американської авіації — подробиці

Рух розвідувального літака НАТО. Фото: скриншот

Станом на сьогодні, 26 березня, у повітряному просторі Румунії біля кордонів Одеської області патрулює літак НАТО. Окрім цього, він також моніторить ситуацію в акваторії Чорного моря.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Маршрут розвідувальника

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Наразі літак веде розвідку вздовж кордонів Одеської області та спостерігає за ситуацією у Чорному морі.

Boeing P-8A Poseidon. Фото: УНІАН

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що останнім часом Сили оборони мають значні успіхи у Чорному морі, зокрема йдеться про знищення великих десантних кораблів та важливого вузлу зв'язку ворожого флоту. Проте є ймовірність пошкодження ще одного корабля — "Івана Хурса".

Ми раніше повідомляли, що українські бійці пошкодили важливий стратегічний об'єкт армії окупантів. Йдеться про вузол зв'язку ЧМ РФ, який був елементом управління військами армії країни-терористки.

Також ми повідомляли, що ВМС ретельно аналізують найбільш стратегічно важливі кораблі Російського Чорноморського флоту, спрямовуючи увагу на їх потенційну військову загрозу. Наразі найбільшу небезпеку для України несуть саме ворожі ракетоносії, тому вони в пріоритеті на знищення.