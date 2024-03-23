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У Чорному морі американська авіація веде спостереження

23 березня 2024 14:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Чорному морі американська авіація веде спостереження
Рух літака НАТО. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогодні, 23 березня, над Чорним морем зафіксовано літак США, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює повітряний простір Румунії та моніторить ситуацію у біля південних берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Boeing P-8A Poseidon. Фото: Flightradar

Звідки злетів літак

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Чим відомий Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Оснований на пасажирському літаку Boeing 737-800ERX, P-8A відрізняється від свого комерційного аналога спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Додамо, що повітряне судно допомагає українським військовим знищувати російські кораблі. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, ворог максимально використовує інфраструктуру тимчасово окупованого Криму, щоб завдавати якомога більшого удару по українському тилу. Росіяни активно використовують південні напрямки для запуску дронів у бойові місії.

Ми раніше повідомляли, що російський Чорноморський флот постійно перебуває в страху. Окупанти намагаються уникнути виявлення, переносячи свої плавзасоби якомога далі від тимчасово окупованого Криму. Окрім цього, у загарбників також спостерігаються проблеми з особовим складом ЧФ РФ.

Також ми повідомляли, що ВМС ретельно аналізують найбільш стратегічно важливі кораблі Російського Чорноморського флоту, спрямовуючи увагу на їх потенційну військову загрозу. Наразі найбільшу небезпеку для України несуть саме ворожі ракетоносії, тому вони в пріоритеті на знищення.

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