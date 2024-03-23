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В Черном море американская авиация ведет наблюдение

23 марта 2024 14:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Черном море американская авиация ведет наблюдение
Движение самолета НАТО. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На сегодня, 23 марта, над Черным морем зафиксирован самолет США, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство Румынии и мониторит ситуацию у южных берегов Одесчины.

Об этом Новости.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Boeing P-8A Посеидон. Фото: Flightradar

Откуда взлетел самолет

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Чем известен Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Добавим, что воздушное судно помогает украинским военным уничтожать российские корабли.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, враг максимально использует инфраструктуру временно оккупированного Крыма, чтобы наносить как можно больший удар по украинскому тылу. Россияне активно используют южные направления для запуска дронов в боевые миссии.

Мы ранее сообщали, что российский Черноморский флот постоянно находится в ужасе. Оккупанты пытаются избежать обнаружения, перенося свои плавсредства как можно дальше от временно оккупированного Крыма. Кроме того, у захватчиков также наблюдаются проблемы с личным составом ЧФ РФ.

Также мы сообщали, что ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли Российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.

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