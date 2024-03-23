Дронова атака з Криму — Гуменюк розказала про тактику ворога

Наталя Гуменюк. Фото: скриншот

Ворог максимально використовує інфраструктуру тимчасово окупованого Криму, щоб завдавати якомога більшого удару по українському тилу. Росіяни активно використовують південні напрямки для запуску дронів у бойові місії.

Про це повідомила в етері національного телемарафону начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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За словами Гуменюк, такий спосіб стратегічно важливий для ворога, оскільки він намагається максимально захистити свої дрони. Зокрема, уникнути їхнього знищення та використати їх для розвідки та атак.

"Ворог намагається максимально використовувати тимчасово окуповану територію для того, щоб шляхом прямування ці дрони не були знищені. Але там, де вони потрапляють в зону нашого ураження, ведеться бойова робота, і вона досить результативна", — заявила військова.

Атака по Україні

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через що довелося знову запровадили стабілізаційні відключення.

Також ми писали, що 15 березня балістичними ракетами була атакована Одеса, внаслідок чого загинула 21 людина, а 17 березня — ворог завдав схожого удару по Миколаєву, поціливши в одне місце два рази. Такі сплановані удари можуть свідчити про те, що окупанти цілеспрямовано випускали снаряди для більшого ураження.

Додамо, що в ISW назвали можливу мету російських атак по українських енергетичних об'єктах. За їхньою інформацією, метою цих дій росіян, ймовірно, є спроба виснажити українські системи ППО та зруйнувати енергосистему.